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Никита Сарновский: «Пока вторая оценка у меня проседает. Надо работать и поднимать ее – добавлять руки, держать осанку, не горбатиться»

«Я выделю основные идеи моих новых программ. Короткая («Chase Holfelder» – Animal) – про любовь, произвольная на музыку из фильма «Однажды в Америке» – про дружбу.

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