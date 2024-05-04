Нейросеть показала, какой была бы игра GTA в советском антураже 

GTA в советском антураже / © Midjourney GTA в советском антураже / © Midjourney GTA в советском антураже / © Midjourney GTA в советском антураже / © Midjourney GTA в советском антураже / © Midjourney GTA в советском антураже / © Midjourney GTA в советском антураже / © Midjourney GTA в советском антураже / © Midjourney .