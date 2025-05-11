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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Янник Синнер: «Сомнения – это нормально, они показывают, что тебе не все равно»

Янник Синнер: «Сомнения – это нормально, они показывают, что тебе не все равно»

Во втором круге в Риме он обыграл Мариано Навоне 6:3, 6:4. Для итальянца этот матч стал первым после трехмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

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