Из-за ложного минирования машины депутата Картаполова возбудили дело

Сообщение о бомбе поступило через несколько часов после убийства генерал-лейтенанта Кириллова Из-за ложного сообщения о минировании автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова возбуждено уголовное дело.
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