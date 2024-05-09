«Эти заявления направлены на подрыв деловой репутации завода» — «Москвич» ответил на новый иск с требованием признать завод банкротом

Silver Basis подала заявление в суд о признании завода «Москвич» требуют признать банкротом. Silver Basis обратилась в Арбитражный суд Москвы Гонконгская компания Silver Basis подала заявление в Арбитражный суд Москвы о признании автозавода «Москвич», о чем сообщает ТАСС.