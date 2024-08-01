Вымогавших у Митволя 100 миллионов рублей юристов приговорили

В Красноярске суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы двух юристов, которые вымогали у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя 100 миллионов рублей, обещая взамен лояльность суда и прокуратуры.
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