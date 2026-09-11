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Рязанские новости

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Суд Рязань продлил арест фигуранту дела о мошенничестве с ТКО ООО «Экопронск»

Суд Рязань продлил арест фигуранту дела о мошенничестве с ТКО ООО «Экопронск»

Евгений Тимофеев останется под стражей до 20 ноября 2026 года. Вместе с ним по делу проходят еще два человека, один из которых — бывший зампред правительства Саратовской области Юрий Моисеев.

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