Суд Рязань продлил арест фигуранту дела о мошенничестве с ТКО ООО «Экопронск»

Евгений Тимофеев останется под стражей до 20 ноября 2026 года. Вместе с ним по делу проходят еще два человека, один из которых — бывший зампред правительства Саратовской области Юрий Моисеев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- НК Семавик и Семавик...
- ММ Снижение цен на л...
- ЕП Снижение цен на л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым