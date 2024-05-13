Виктор Анисимов Саша Роджерс в своём уютненьком бложике чудесное пишет. Выражает своё высочайшее неудовольствие темой мигрантов в России, из за которой он не может прям таки насладиться ни Парадом Победы, ни вкуснейшей рыбкой.
Как Роджерс одним росчерком пера решил проблему мигрантов
Комментарии
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Александр Лагуткин
Нацист проводит линию на уничтожение людей другой национальности, не оставляя им права на жизнь. Убивают всех и детей, и женщин, и стариков.
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Мы уже жили в одной стране и чем это закончилось? Русских изгнали из Таджикистана... и точка. Не впадая в крайности националиста, теперь не хочу жить с таджиками в одной стране, потому что бежать из России НИКУДА не хочу, ибо это МОЯ Родина.
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8 час.
Villi sherbak
Автор не хочет жить рядом с таджиками и киргизами. А кто у них спрашивал о том а хотели ли они жить в себя дома рядом с русскими начиная ещё с царских времён
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4 час.
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