Как Роджерс одним росчерком пера решил проблему мигрантов

Александр Лагуткин Нацист проводит линию на уничтожение людей другой национальности, не оставляя им права на жизнь. Убивают всех и детей, и женщин, и стариков.

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Мы уже жили в одной стране и чем это закончилось? Русских изгнали из Таджикистана... и точка. Не впадая в крайности националиста, теперь не хочу жить с таджиками в одной стране, потому что бежать из России НИКУДА не хочу, ибо это МОЯ Родина.