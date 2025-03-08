Министр окружающей среды: "В настоящее время Лесной кодекс запрещает аренду лесов"

"В настоящее время Лесной кодекс запрещает сдачу лесов в аренду, и это хорошо, это означает, что мы защищаем леса, но, к сожалению, с 2010 года леса сдавались налево и направо, и сегодня у нас много бетона в лесах, что неприемлемо".