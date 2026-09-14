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Регионы России

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Honor анонсировала Magic9 Super Edition с аккумулятором на 11 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5

Honor анонсировала Magic9 Super Edition с аккумулятором на 11 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, новинка получит проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную на 50 Вт.

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