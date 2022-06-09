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В Госдуме предложили запретить российский экспорт в недружественные страны, поставляющие оружие на Украину

В Госдуме предложили запретить российский экспорт в недружественные страны, поставляющие оружие на Украину

От фракции «Справедливая Россия» в правительство РФ направлен законопроект по полному запрету российского экспорта в недружественные страны, в первую очередь в те из них, которые поставляют оружие на Украину.

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