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Газета.ру

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Тренер "Спартака" Карседо заявил, что Мартинс лечится после надрыва пахов

Тренер "Спартака" Карседо заявил, что Мартинс лечится после надрыва пахов

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча с воронежским «Факелом» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что полузащитник Кристофер Мартинс почти завершил восстановление после надрыва паховых связок.

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