Тренер "Спартака" Карседо заявил, что Мартинс лечится после надрыва пахов

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча с воронежским «Факелом» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что полузащитник Кристофер Мартинс почти завершил восстановление после надрыва паховых связок.