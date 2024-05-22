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Габулов о новом контракте Акинфеева с ЦСКА: «Если есть здоровье, силы, а главное – мотивация, то в этом нет ничего удивительного» 

Сообщалось, что 38-летний голкипер заключит с армейцами новое соглашение до 2026 года. «Я уже неоднократно говорил: если у Игоря есть здоровье, физические силы, а самое главное – мотивация и желание играть в футбол, то в этом нет ничего удивительного.

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