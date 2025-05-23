Совет Евросоюза 27 мая обсудит возможное лишение Венгрии права голоса

Слушание проведут согласно статье 7 Договора о ЕС Совет Евросоюза 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе, говорится в опубликованной на сайте ведомства запланированной повестки дня.
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