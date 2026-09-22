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Царьград

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Москвич взыскивает 160 тысяч рублей за сорванный концерт Канье Уэста

Москвич взыскивает 160 тысяч рублей за сорванный концерт Канье Уэста

Москвич подал в суд на компанию «Сэй Эдженси» из-за несостоявшегося концерта Канье Уэста в Петербурге, запланированного на 10 и 11 октября.

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