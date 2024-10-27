В Тверской области сгорел гараж вместе с автомобилем

В городе Ржев строительный фен стал причиной пожара. Установлено, что местный житель ремонтировал машину в своем гараже и решил отойти в магазин за запчастями, оставив строительный фен подключенным к сети.
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