Киевский главарь решил сделать европейских налогоплательщиков соучастниками ударов по России Светлана Гомзикова Фото: Volodymyr Strumkovskiy/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС Материал комментируют: Юрий Кнутов Киев в ближайшее время подготовит соглашение с Евросоюзом по производству на Украине дальнобойного оружия.
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