Увлекательный квиз «День Сибири» пройдет в библиотеке Братска

8 ноября станет особенным днем для всех, кто интересуется историей и культурой родного края. Ежегодно в этот день отмечается День Сибири — праздник, учрежденный еще в 1881 году императором Александром III в честь важнейшей исторической вехи, когда 300 лет назад Сибирь стала частью Российской империи.
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