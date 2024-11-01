Увлекательный квиз «День Сибири» пройдет в библиотеке Братска

8 ноября станет особенным днем для всех, кто интересуется историей и культурой родного края. Ежегодно в этот день отмечается День Сибири — праздник, учрежденный еще в 1881 году императором Александром III в честь важнейшей исторической вехи, когда 300 лет назад Сибирь стала частью Российской империи.