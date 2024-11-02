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Жители Подмосковья получили более 19 тысяч знаков отличия ГТО за 2024 год

Жители Подмосковья получили более 19 тысяч знаков отличия ГТО за 2024 год

С начала 2024 года жители Московской области получили 19 109 знаков отличия комплекса ГТО. Среди них было присвоено 15 321 золотого, 2 386 серебряных и 1 402 бронзовых знаков, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

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