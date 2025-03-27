Психолог Баленко: под влиянием мошенников дети становятся скрытными и нелюдимыми

Детям важно рассказывать о мошенниках и способах защиты от них, приводя конкретные примеры. Важно также отслеживать состояние ребенка, чтобы вовремя понять, что он попал под влияние злоумышленников, предупредила в пресс-центре НСН психолог Анна Баленко.