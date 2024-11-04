Рунический гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября: что обещают звёзды и древние символы каждому знаку зодиака? Ольга ВайленкоС древних времен руны, загадочные и мощные символы, служат людям проводниками в будущее и в собственное внутреннее развитие.
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