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Туризм и География

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Соло-путешествия: личный опыт, страхи и практические советы для первого шага

Соло-путешествия: личный опыт, страхи и практические советы для первого шага

Когда я впервые всерьёз задумалась о том, чтобы отправиться в другую страну без компании, внутри одновременно боролись два чувства: предвкушение невероятной свободы и липкий страх перед неизвестностью.

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