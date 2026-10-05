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Происшествия

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В Саратовской области общественники поддержали профилактическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью»

В рамках второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» мероприятия разного формата – встречи, беседы, рейды провели члены общественных советов при ОВД совместно с полицейскими и привлеченными волонтерами в Марксе, Балашове и Саратове.

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