СБУ объявила Союз Православных журналистов Украины «агентурной сетью ФСБ», СПЖ обратился за помощью к международным правозащитникам

СБУ прокомментировала обыски и задержания сотрудников «Союза православных журналистов» – интернет-ресурса, который поддерживает Украинскую православную церковь и пишет, в том числе, о захватах православных церквей раскольниками «ПЦУ».
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