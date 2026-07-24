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Названа новая опасность магнитных бурь

Названа новая опасность магнитных бурь

Магнитные бури могут быть куда опаснее, чем считалось ранее. Они способны нарушить глобальную спутниковую связь, вызвать масштабные перебои в подаче электроэнергии и увеличить радиационное облучение астронавтов и пилотов, предполагают ученые.

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