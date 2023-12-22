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Что важнее: фанфары или кувалды?

Что важнее: фанфары или кувалды?

На днях российские СМИ разместили у себя информацию вот такого характера:«Минобороны России приняло решение создать и развернуть новые полки военно-транспортной авиации на главных стратегических направлениях — западном, северном и южном.

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