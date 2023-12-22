Что важнее: фанфары или кувалды?

На днях российские СМИ разместили у себя информацию вот такого характера:«Минобороны России приняло решение создать и развернуть новые полки военно-транспортной авиации на главных стратегических направлениях — западном, северном и южном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии