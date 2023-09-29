Приморские льготники могут получить компенсацию за проезд в электричках без подачи заявлений

Компенсацию в размере 50% стоимости абонементного билета на проезд в электричке в Приморье предоставляют краевые власти ветеранам труда, ветеранам труда Приморского края, труженикам тыла, репрессированным и реабилитированным гражданам и "детям войны".
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