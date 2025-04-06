Бастрыкин запросил доклад по делу о попытке убийства девочки в Иркутске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у подчинённых информацию о расследовании дела, возбужденного в связи с покушением на убийство восьмилетней девочки в Иркутске, сообщили в пресс-службе ведомства.
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