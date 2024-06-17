Покинувшего РФ певца Меладзе заметили в ресторане в Москве

Певца Валерия Меладзе, ранее покинувшего Россию, видели в одном из ресторанов на Рублевке в Москве. По информации канала Mash, предполагается, что артист мог вернуться для участия в закрытом корпоративном мероприятии.
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