Шестерых человек задержали по обвинению в торговле наркотиками. Среди них жительница Екатеринбурга, которая в ноябре 2022 года через интернет распространяла прегабалин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вторая атака за с...
- АП Разоблачил двойну...
- АС Этот "богатый рег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым