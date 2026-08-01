В Твери завершился юбилейный XV Кубок «Русского Света» по гребле на лодках «Дракон»

11 июля в Твери прошел юбилейный XV Кубок «Русского Света» по гребле на лодках класса «Дракон». В соревнованиях приняли участие 42 команды из 21 города России и пяти стран СНГ — Армении, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Грузии.