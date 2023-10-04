Российский «Минск» восстановят с агрегатами «забытого» корабля ВСУ

Большой десантный корабль (БДК) «Минск» Балтийского флота, который получил повреждения при украинском ракетном ударе, могут восстановить с использованием систем и агрегатов бывшего корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
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