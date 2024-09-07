Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Шутка Путина про Камалу Харрис вызвала резонанс в Америке. Трамп вообще не понял, как реагировать

Шутка Путина про Камалу Харрис вызвала резонанс в Америке. Трамп вообще не понял, как реагировать

Владимир Путин назвал смех Камалы Харрис «заразительным». Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накануне президент РФ Владимир Путин выступал на Восточном экономическом форуме и в ироничном тоне рассказал об отношении к кандидату в президенты США Камале Харрис.

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Комментарии
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Светлана Рыбчинская
&quot;Ну тупые...&quot;😆
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4 час.
лл
лина любимцева
Приказ Бидона о поддержке Харрис.... Путин: &quot;Ну да, ну да!&quot;...
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3 час.
М
ММ
Дура обязана править Штатами! Глядишь, развалит..
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2 час.

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