Шутка Путина про Камалу Харрис вызвала резонанс в Америке. Трамп вообще не понял, как реагировать

Владимир Путин назвал смех Камалы Харрис «заразительным». Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накануне президент РФ Владимир Путин выступал на Восточном экономическом форуме и в ироничном тоне рассказал об отношении к кандидату в президенты США Камале Харрис.
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