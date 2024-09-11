На двух улицах в Туле ограничат движение транспорта 12 сентября

В четверг, 12 сентября, с полуночи до 16:00 вечера, будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта по улицам: Гоголевской, на участке от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Ленина; Пушкинской, на участке от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Ленина.