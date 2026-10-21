В Алтайский край поступили партии свежей хурмы объёмом в 61 тонну. Они прошли через фитосанитарный контрольный пост в Рубцовском районе и были досмотрены в период с 17 по 19 октября, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.