В России призвали выдавать подарочный набор для новорождённого по всей стране

Коллектив депутатов заксобрания Санкт-Петербурга подготовил проект федерального закона, согласно которому предлагается в качестве социальной поддержки семей предоставлять подарочный комплект детских принадлежностей на новорождённого ребёнка во всех регионах России.
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