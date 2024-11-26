Форум сельской молодежи пройдет 26-27 ноября в Кировском и Бобруйском районах.

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум сельской молодежи ´Село - территория развития´ пройдет 26-27 ноября в Кировском и Бобруйском районах Могилевской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Вероника Гудкова.
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