«Ноги расползаются»: новый снегопад налетел на Петербург 8 марта, но ватные коммунальщики не спешат с уборкой

Обильные осадки могут затянуться в Северной столице до завтрашнего дня, однако городские коммунальные службы еще не справились с последствиями натиска снежной стихии прошлых дней.
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