Что такое респираторный аллергоз у детей и чем он опасен

Рассказал врач аллерголог-иммунолог фото: Shutterstock/Fotodom.ruРеспираторный аллергоз — это не диагноз, а обобщенное название группы заболеваний, в основе которых лежит аллергическое поражение различных отделов дыхательного тракта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии