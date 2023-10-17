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Что такое респираторный аллергоз у детей и чем он опасен

Что такое респираторный аллергоз у детей и чем он опасен

Рассказал врач аллерголог-иммунолог фото: Shutterstock/Fotodom.ruРеспираторный аллергоз — это не диагноз, а обобщенное название группы заболеваний, в основе которых лежит аллергическое поражение различных отделов дыхательного тракта.

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