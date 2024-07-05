❗️ Сегодня в Севастополе сотрудники МЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы Ликвидация современных боеприпасов пройдёт с 12:00 до 16:00 в акватории у пляжей «Васили» и «Яшмовый».
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❗️ Сегодня в Севастополе сотрудники МЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы Ликвидация современных боеприпасов пройдёт с 12:00 до 16:00 в акватории у пляжей «Васили» и «Яшмовый».