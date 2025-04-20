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Русская весна

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В Крыму оценили идею США признать полуостров российским

В Крыму оценили идею США признать полуостров российским

Признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

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Комментарии
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Олег Шабалин
Да пох на их высочайшее соизволение.
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15 час.
Eduard
Я н помню,что бы кого-то американцы спрашивали:&quot;Признаете ли вы &quot;нашу &quot; мигрантскую Америку?&quot; Никгда не слышал эти глупые вопросы прчему-то нам суют!
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15 час.
Eduard
Россия в Крыму 300 лет,но почему-то на Ападе в этом сомневаются!
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15 час.
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