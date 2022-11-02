Украинские военные утверждают, что пересекли границу и заехали на территорию Белоруссии на бронетехнике

В Сети появилось видео, снятое ВСушниками, как заявляется, где-то в районе границы с Белоруссией. В ролике один из украинских военных утверждает, что они якобы пересекли белорусскую границу на бронетехнике и зашли на территорию соседнего государства.
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