Необычный кемпер Hitchhiker выглядит как передвижной туалет

Рынок домов на колёсах существует уже более 100 лет. Сегодня можно купить кемпер практически любого размера от огромных автодомов на базе грузовиков и автобусов до крошечных каплевидных прицепов, сопоставимых по габаритам со старым Mini Cooper.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии