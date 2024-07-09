Президент Франции Макрон отклонил прошение об отставке премьер-министра Атталя

Глава государства попросил главу кабмина "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране" Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил прошение об отставке премьер-министра Габриэля Атталя, сообщает AFP.
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