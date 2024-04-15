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Отец Циципаса о победе Стефаноса в Монте-Карло: «С тренерской точки зрения это один из лучших турниров, которые он когда-либо проводил на грунте»

В финале грек обыграл Каспера Рууда 6:1, 6:4. «Я никогда не сомневался, что Стефанос будет играть на таком уровне.

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