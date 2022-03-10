«Финикс» стал первой командой сезона НБА, которая гарантировала себе участие в плей-офф

«Финикс» в среду стал первой командой текущего сезона НБА, которая гарантировала себе попадание в плей-офф-2022.

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