Татарстанским предпринимателям рассказали о цифровых сервисах в сфере контрольно-надзорной деятельности

Функциональные возможности сервисов платформы для предпринимателей «Проверенный бизнес» в условиях моратория на проверки стали темой вебинара, организованного Общественной приемной Уполномоченного при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева совместно с Министерством экономики Республики Татарстан.