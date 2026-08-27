МИД РФ: ответом на атаки ВСУ могут стать военные объекты Британии

Россия может ответить на удары ВСУ, совершаемые с применением британского оружия, ударами по военным объектам Великобритании, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова 27 августа на брифинге.
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