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МИД РФ: ответом на атаки ВСУ могут стать военные объекты Британии

МИД РФ: ответом на атаки ВСУ могут стать военные объекты Британии

Россия может ответить на удары ВСУ, совершаемые с применением британского оружия, ударами по военным объектам Великобритании, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова 27 августа на брифинге.

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