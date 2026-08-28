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Электрокресла Азимута: технологический прорыв или маркетинговая пауза перед ценником

Электрокресла Азимута: технологический прорыв или маркетинговая пауза перед ценником

Когда речь заходит о новинках отечественного автопрома, всегда испытываешь смешанные чувства. С одной стороны, приятно видеть, как производитель пытается дотянуться до современных стандартов комфорта.

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