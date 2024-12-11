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Reuters узнал новые подробности переговоров Трампа, Макрона и Зеленского

Reuters узнал новые подробности переговоров Трампа, Макрона и Зеленского

На встрече в Париже избранный президент США Дональд Трамп говорил Зеленскому и Макрону, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и переговоров для быстрого окончания конфликта, сообщает Reuters.

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